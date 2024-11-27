В Екатеринбурге открылся первый на Урале частный психиатрический центр (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге открылся центр психиатрии и психотерапии «УГМК-Здоровье», который больше похож на комфортный отель, чем на больницу. Здесь готовы помогать как пациентам с ментальными расстройствами, так и здоровым людям, которые не могут своими силами справиться с кризисом в жизни. В лечении большое внимание уделяется физиотерапевтическим и реабилитационным методикам, которые позволят улучшить работу психики через воздействие на тело человека.

Частная психиатрическая клиника в Екатеринбурге

Новая клиника расположена по адресу: улица Уральская, 52А. Центр занимает четырехэтажное здание. На первом этаже центра находятся зоны ресепшн, кабинеты врачей, психологов и процедурный кабинет, аптека, большое кафе здорового питания, уютная зона ожидания. Второй этаж занимают стационары – круглосуточный и дневного пребывания. Это индивидуальные палаты, которые больше похожи на гостиничные номера, но оборудованы по всем медицинским требованиям. Здесь смогут проходить терапию пациенты с депрессивными и тревожными расстройствами. Стационар рассчитан на 20 человек.

«К сожалению, в нашей жизни происходят травмирующие ситуации, которые нужно переосмыслить и пережить под присмотром специалистов. В стационаре мы будем наблюдать пациентов с паническими атаками, посттравматическим синдромом, тревожными, депрессивными и соматофорными расстройствами – последние отражаются на теле и человек страдает от симптомов заболеваний, которые не подтверждают исследования. Во всех этих случаях лечение будет более эффективным, если пациент выйдет из привычного жизненного контекста и проведет какое-то время в непрерывном психотерапевтическом процессе. Плюс в стационаре мы создали поддерживающую обстановку и комплексную терапию – пациент сможет получить физиолечение, пройти курс капельниц и многое другое», – рассказал заведующий центром психиатрии и психотерапии «УГМК-Здоровье» Марк Лейдерман.

По его словам, в клинике могут проходить лечение даже пациенты с шизофренией в стадии ремиссии. Единственное исключение – острые психопатические состояния. Такие пациенты лечатся только в государственных больницах.

На верхних этажах центра расположены большой блок реабилитации и физиотерапии, залы для групповых занятий, тренингов, лекций и конференций. Пациентам будут доступны услуги йога-терапевтов, остеопатов, мануальных терапевтов, иглотерапевтов, массажистов. Также в клинике активно используют вокалотерапию. «Когда человек поет, он через голос может прочувствовать эмоции, которые он, может быть, никогда не позволял себе демонстрировать в жизни», – объяснила автор методики. Всего в центре работают 80 специалистов: психиатры, психологи, психотерапевты, неврологи, логопеды. Амбулаторный прием пациентов – и взрослых, и детей – ведется каждый день с 8 часов утра до 10 часов вечера.

«Мы оказываем пациенту комплексную помощь, начиная с раннего выявления проблемы до ее дифференциации. Что стало источником – болезнь или особенности личности. Уникальность нашего центра в том, что амбулаторная помощь, стационар и реабилитация находятся под одной крышей. Пациенту не нужно никуда бегать, он может сдать анализы, пройти лечебные процедуры и получить помощь в одном месте. Интерьер клиники тоже продуман. Пространство выполнено в приятных нейтральных оттенках, в декоре много мягкой мебели, дерева и зеленых растений. Все это создает атмосферу, которая помогает психотерапии», – рассказала заместитель главврача центра Майя Скляр.

В клинике также планируется регулярно проводить обучающие мероприятия для врачей и всех, кто интересуется вопросами ментального здоровья. Так, 30 ноября центр психиатрии «УГМК-Здоровье» приглашает горожан на День открытых дверей и бесплатные лекции. Эксперты в области психиатрии и психотерапии расскажут о способах справиться с тревогой, о сохранении отношений в семье и возрастных кризисах, например, как помочь своим детям.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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