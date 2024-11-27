Два проекта РМК о спорте взяли награды на международном фестивале кино

Международный фестиваль короткометражного кино «КиноSTART» подвел итоги 2024 года и вручил награды в 12 номинациях. В числе победителей – короткометражные фильмы из Екатеринбурга, получившие заветные статуэтки «Созвездие».

Так, визитной карточкой турниров RCC давно стали промовидео к главным боям, и эксперты киноиндустрии высоко оценили креатив команды. Сценарист Анна Массалитова и продюсер Анна Загайнова забрали награду «За лучший постановочный бой» в фильме «Джентльменское соглашение», созданном по мотивам «Джентльменов» Гая Ричи. Короткометражка была снята для турнира по ММА RCC Intro 25, а актерами стали профессиональные спортсмены.

Также премию получили сценарист Екатерина Березовая и режиссер Максим Денисламов за «Лучший спортивный фильм» – документальный проект «RCC. Лига, которая изменила мир единоборств».

Отметим, что награды получал боец клуба «Архангел Михаил» Игорь Шардаков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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