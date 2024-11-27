Улицу Карасьевскую открыли на год раньше срока

Вторую часть улицы Карасьевской в поселке Мичуринском достроили на год раньше срока. «Работы выполнялись в два этапа. Сперва на участке от Евгения Савкова до Майской, затем от Майской до Осоковой.

Движение автомобилей по дороге открыто. Теперь у жителей Мичуринского появился еще один выезд из микрорайона, по которому можно добраться как до ЕКАДа, так и в центр города», – написал в телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Кроме проезжей части протяженностью 413 метров и шириной 7 метров, строители обустроили дождевую канализацию; сети уличного освещения; остановочные карманы; велодорожки; тротуары. Алексей Орлов добавил, что уже в следующем году по Карасьевской запустят автобусное движение. Общественный транспорт позволит жителям Мичуринского свободно добираться до центра уральской столицы.

Фото из телеграм-канала Алексея Орлова

Екатеринбург, Елена Владимирова

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