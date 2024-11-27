В Серове вынесли приговор медсестре, которая травмировала ребенка-сироту при пеленании

Бывшая медсестра Дома ребенка в Серове покалечила трехмесячного младенца, пока пеленала его.

Инцидент случился 6 августа 2024 года, когда 56-летняя сотрудница работала в ночную смену. Женщина взяла из кроватки ребенка и во время пеленания с силой надавила на его согнутые и прижатые к груди руки. В результате малыш получил закрытый перелом средней трети левого плеча. Эксперты расценили это как причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мировой судья признал женщину виновной по ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Ей назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Осужденная была уволена из ГКУ «Дом ребенка». Также Серовская прокуратура подала иск в интересах пострадавшего ребенка о взыскании с учреждения компенсации морального вреда.

Серов, Ангелина Сергеева

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