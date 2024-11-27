В центре Екатеринбурга остановили водителя без прав и автомобильных номеров (ФОТО)

Сегодня в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Куйбышева и 8 Марта, сотрудники ДПС остановили автомобиль «Митсубиси» без номеров. За рулем оказался 21-летний молодой человек без водительских прав, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Молодой человек пояснил стражам дорожного порядка, что два раза пытался сдать экзамены на права, но все безуспешно, а передвигаться по личным нуждам надо регулярно. Автомобиль он купил недавно, поставить на учет не успел.

По факту случившегося автоинспекторы составили в отношении правонарушителя протоколы, автомобиль помещен на штрафстоянку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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