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Среда, 27 ноября 2024, 16:09 мск

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В центре Екатеринбурга остановили водителя без прав и автомобильных номеров (ФОТО)

Фото: Свердловская госавтоинспекция

Сегодня в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Куйбышева и 8 Марта, сотрудники ДПС остановили автомобиль «Митсубиси» без номеров. За рулем оказался 21-летний молодой человек без водительских прав, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Молодой человек пояснил стражам дорожного порядка, что два раза пытался сдать экзамены на права, но все безуспешно, а передвигаться по личным нуждам надо регулярно. Автомобиль он купил недавно, поставить на учет не успел.

По факту случившегося автоинспекторы составили в отношении правонарушителя протоколы, автомобиль помещен на штрафстоянку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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