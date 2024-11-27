«Это не подарок, а помощь». Глава нижнетагильского профсоюза учителей объяснила раздачу сертификатов на памятники

Нижнетагильский профсоюз работников народного образования начал выдавать педагогам сертификаты на мемориальные памятники номиналом в 5 тысяч рублей. Председатель организации Людмила Кузнецова заявила «Новому Дню», что это не подарок учителям, как представили ситуацию местные СМИ. Сертификаты на надгробия могут получить члены профсоюза, которые сами обратились за материальной помощью по причине утраты близкого родственника.

«Наш профсоюз очень большой, насчитывает шесть тысяч человек. У нас огромное количество социальных партнеров, которые помогают предоставлять льготы в сферах здравоохранения, культуры, спорта и туризма. Еще одним таким социальным партнером стала компания «Грань», которая дает скидку на мемориальные памятники. Мы никому эти сертификаты не навязываем. Кто нуждается, с благодарностью принимает эту помощь. У нас договор социального партнерства заключен с 3 ноября. Нормальные люди это нормально воспринимают», – сообщила Людмила Кузнецова.

Лавину сообщений о «надгробиях в подарок учителям» она считает хайпом и происками конкурентов фирмы. «Чем нам интересна эта компания? Я вам скажу. Мы опекаем более 200 ветеранов педагогического труда. И нам ежегодно приходится оплачивать ритуальные услуги для двух-трех ушедших ветеранов. У некоторых нет родственников, и похоронить их некому. Представитель фирмы предложил профсоюзу и в этом помощь и поддержку. Мы для них – информационный ресурс. И я за это ухватилась», – рассказала глава профсоюза.

По словам Людмилы Кузнецовой, предложение мемориальных сертификатов не вызывает никакой негативной реакции. В профсоюз обращаются даже те, кто похоронил родственника несколько лет назад и теперь задумал поставить памятник на могиле. «Мы оказываем поддержку членам профосюза, оказавшимся, в том числе, и в трудной жизненной ситуации. Очень обидно, когда все передергивается», – заявила собеседница агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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