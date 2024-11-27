Врачи рекомендуют аллергикам и астматикам не ходить на улицу

Врачи рекомендуют аллергикам и астматикам не выходить на улицу и не проветривать квартиру во время смога.

Как сообщает «Новый День», с понедельника в уральской столице висит смог, неблагоприятные погодные условиях продержатся до субботы. Сегодня в Екатеринбурге зафиксировано превышение содержания в воздухе оксида азота – выхлопные газы машин прибивает к земле.

Как рассказали «Новому Дню» в одной из городских больниц, на этой неделе фиксируется повышенный спрос на консультации аллергологов, пульмонологов и офтальмологов. Пациенты с хроническими проблемами с органами дыхания и глаз испытывают от смога дополнительные неудобства. Во избежание осложнений со здоровьем им рекомендуют ограничить посещение улиц и не проветривать. Во время выхода на улицу рекомендуется носить маску, а после промывать глаза и нос специальными растворами.

Екатеринбург, Елена Васильева

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