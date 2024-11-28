В Екатеринбург прибыли первые два троллейбуса из 50 закупленных (ФОТО)

Первые два троллейбуса из 50, которые муниципалитет закупил осенью, прибыли в Екатеринбург. Остальные прибудут до Нового года. На линию машины выйдут в феврале 2025 года.

«В Екатеринбург прибыли первые два низкопольных троллейбуса «Синара-6254». Их проектировщики позаботились о комфорте и безопасности не только пассажиров, но и водителей. Каждая машина вмещает 90 человек и может пройти 20 километров без подключения к сети. Это очень удобно в условиях оживленного трафика. Следующие поставки ожидаем до конца декабря», – написал в телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

«Троллейбусам еще предстоит пройти регистрацию, доукомплектацию и обкатку. В них поставят терминалы оплаты, настроят камеры наблюдения. Кроме того, к работе с новыми машинами необходимо подготовить персонал. Водители, механики пройдут специальное обучение, в том числе на практике – во время обкатки», – объяснил мастер производственного обучения Орджоникидзевского троллейбусного депо Иван Ермилов.

Напомним, контракт на поставку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом заключили в октябре. Модель «Синара-6254» является полностью низкопольной и оснащена функцией книлинга, то есть способна «наклоняться», чтобы помочь пассажирам зайти в салон. Система рулевого управления оснащена гидроусилителем, что существенно облегчает работу водителя и делает движение более плавным.

Внутри пассажиров ждут сиденья с антивандальным покрытием, автоматические системы пожаротушения, USB-слоты для подзарядки мобильных устройств, а также пространство для инвалидов и камеры видеонаблюдения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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