На Урале загорелся детский реабилитационный центр (ФОТО)

Сегодня утром в Нижней Салде на улице Строителей загорелся социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожарные установили, что горит бумага в помещении на первом этаже. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них 20 детей.

На месте происшествия работали 4 единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

Нижняя Салда, Елена Владимирова

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