Польские СМИ стирают с сайтов упоминания о русском режиссере

Уральский драматург и режиссер Николай Коляда сообщил, что из польского сегмента интернета исчезают материалы о гастролях «Коляда-театра» в этой стране в прошлые годы и о спектаклях, которые режиссер ставил в польских городах.

«Нажимаю на ссылки: нету, стёрто. Исчезло всё.

Борьба с русскими идет так.

Как будто и не было.

Так вот и пишется «история».

Смешно, ей Богу.

Потому что: было, хоть как ты стирай всё», – написал Николай Коляда на своей странице «ВКонтакте».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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