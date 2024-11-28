Количество кибератак на уральские предприятия выросло в три раза

В 2024 году Уральский федеральный округ занял второе место в стране по количеству кибератак. По данным компании «Солар» (входит в ПАО «Ростелеком»), на уральские предприятия было совершено порядка 50 тысяч DDoS-атак, что в три раза больше, чем в 2023 году.

«49% атак были направлены на IT-сферу, 12% – на госсектор, 12% – на телеком-сферу, 3% – на кредитно-финансовую отрасль», – привела статистику на пресс-конференции директор департамента обслуживания среднего и малого бизнеса «Ростелекома» на Урале Оксана Галимьянова.

По ее словам, большую роль в информационной защите предприятий и организаций играют техническое оснащение и использование современных информационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Но также важна и цифровая грамотность сотрудников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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