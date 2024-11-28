Каждый девятый интернет-запрос со школьного компьютера ведет на опасный сайт

Эксперты компании «Солар», специализирующейся на информационной безопасности, проанализировали интернет-запросы, отправленные со школьных компьютеров в регионах Большого Урала. За неделю школьники сделали 355 миллионов запросов, из них 38 миллионов были автоматически заблокированы, так как вели на сайты с опасной информацией.

«Если брать топ [заблокированных запросов], то 49% – это веб-реклама и сервисы накрутки просмотров, 15% – социальные сети, 11% – онлайн-мошенничество, поддельные сайты и фишинг, 6% – сайты глобальных поисковых систем, 4% – вредоносное ПО и вирусы. Лидером по количеству интернет-запросов стала Свердловская область, на втором месте – ХМАО, далее идут Челябинская и Пермская области, ЯНАО, Курганская и Тюменская области», – сообщила на пресс-конференции директор департамента по обслуживанию бизнеса «Ростелекома» на Урале Оксана Галимьянова.

По ее словам, специалисты «Солар» собирали статистику запросов, используя технологию специального веб-шлюза. Он автоматически фильтрует информацию на школьных компьютерах, открывая пользователям доступ к образовательным ресурсам и блокируя опасную информацию и сайты, запрещенные Роскомнадзором.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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