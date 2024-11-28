Аналитики рассказали, в какие игры уральцы играют в пробках

Шахматы и «угадайки» оказались самыми популярными играми, с которыми жители Свердловской области коротают время в пробках. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенные данные пользователей в играх-таймкиллерах.

В среднем больше всего времени свердловчане тратят на шахматы – приложения, позволяющие играть против компьютера или другого игрока. Следующие в рейтинге – викторины или игры на дедукцию и эрудицию (их также называют «угадайками» – жанр игр, где пользователь должен узнать, например, песню или актера) и игры с числами, такие как судоку. Также в топ-5 игр, которым жители региона уделяют много времени, вошли аркады (динамичный жанр, требующий быстрой реакции) и настольные игры (мобильные версии привычных игр).

На Среднем Урале женщины на 10% активнее расходуют трафик в подобных приложениях. При этом мужчины чаще играют в шахматы (66%) и викторины (57%). Пользователей-женщин чуть больше в играх с числами (61%) и в различных «угадайках» (55%). Также от пола зависит, сколько времени абоненты проводят за играми: в среднем мужчины играют на 5% дольше.

В целом по России больше всего времени в играх проводят зуммеры – абоненты 14-20 лет. На втором месте – пользователи старше 56 лет, а на третьем – абоненты 36-45 лет. Интересно, что на шахматы наибольшее количество времени в месяц тратит именно молодежь, а вот абоненты старше 56 лет оказались только на третьем месте.

Рост интереса к играм-таймкиллерам этой осенью подтверждают также аналитики «Мегафона». После изучения обезличенного массива данных специалисты пришли к выводу, что в сентябре-ноябре этого года в Свердловской области расход трафика на такие ресурсы увеличился сразу на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, жители региона чаще всего коротают время таким способом в поездках или в очередях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube