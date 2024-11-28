Выездные пункты вакцинации от гриппа работают последние дни

На этой неделе в Свердловской области завершают работу выездные пункты вакцинации от гриппа. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, те, кто не успел сделать прививку, еще могут успеть сделать это в пятницу, 29 ноября, и в субботу, 30 ноября:

Екатеринбург ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87, рядом с офисом «Мои документы») – пятница с 14:00 до 19:00

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17, 2 этаж) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00

ТЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39, первый этаж, напротив аптеки) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00

Торговый центр (ул. Сыромолотова, 22, 1 этаж, «Бургер Кинг», помещение 10) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00

ТРЦ «Парк ХАУС» (ул. Сулимова, 50, цокольный этаж, вход со стороны Основинского парка) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00

Сысерть ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны. 37, мобильный ФАП) – четверг, пятница с 09:00 до 14:00.

По данным на 27 ноября, на территории Свердловской области привиты против гриппа почти 2,5 миллиона человек, или более 60% жителей региона. После завершения работы выездных пунктов вакцинации сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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