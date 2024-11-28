Суд вынес приговор лихачу, который сбил двух дорожных рабочих в Екатеринбурге

Октябрьский суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего екатеринбуржца, который будучи пьяным и без прав, сбил двух дорожных рабочих в поселке Исток. Один из пострадавших умер в больнице, второй был тяжело травмирован.

ДТП случилось 15 апреля в утреннее время. По данным прокуратуры Свердловской области, виновник аварии выпил 5 литров спиртосодержащего напитка (скорее всего, пива) и сел за руль ВАЗ-210930, который приобрел накануне. При этом у мужчины никогда не было водительских прав. Проезжая по улице Механизаторов со скоростью 70 км/ч, водитель потерял управление и съехал с проезжей части. Машина врезалась в двух рабочих, которые делали ремонт за пределами дороги.

В суде молодой человек признал вину частично. Он отрицал, что ехал с превышением скорости. Его признали виновным по пунктам «а», «в» части 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Мужчина приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишен права управления транспортом на срок 2 года 10 месяцев. Также по решению суда конфискован автомобиль осужденного.

Фото прокуратуры Свердловской области

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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