В двух новых высотках в Академе внутридомовые системы будут работать на энергии от солнца

В Академическом районе еще в двух домах установили фасадные панели, которые будут работать как солнечная электростанция. Энергия, полученная таким путем, будет питать внутридомовые системы: приточно-вытяжную вентиляцию, индивидуальные тепловые пункты, слаботочные системы, освещение, дренажные насосы и насосы холодного водоснабжения. Фотоэлектрические панели уже смонтировали на домах в жилом комплексе «Спутник-1» (блоки 17.4.1 и 17.4.2). Объем выработки фасадной электростанции прогнозируется на уровне 38 тысяч кВт*ч в год.

Энергоэффективные модули для облицовки применяет в своих домах ведущий застройщик района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). «Мы последовательно внедряем энергоэффективные технологии в наших проектах и следим за их развитием. Если первые солнечные панели в Академическом размещались на крыше, то впоследствии, по нашей инициативе, проектировщики совместно с производителями солнечных модулей разработали уникальную вертикальную систему креплений на фасаде здания», – рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Фасадные панели дают большую площадь солнечной электростанции и больше в итоге энергии, их не надо чистить от снега зимой. Для облицовки используется специальное стекло, выдерживающее ветровые и температурные нагрузки. Применение фотоэлектрических фасадных систем значительно сокращает расходы на обслуживание зданий. Когда солнечной энергии хватает, потребление от сети для питания электроприборов сводится к нулю. Напомним, что первый дом с фотоэлектрическими панелями на фасаде в проекте комплексного освоения территории «Академический» появился в квартале «Олимпика».

Технологию, опробованную на Урале, ГК «КОРТРОС» планирует применить и в других своих проектах. Солнечную энергию начнут использовать для освещения общественных пространств третьей очереди флагманского столичного жилого комплекса – высотного квартала HEADLINER.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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