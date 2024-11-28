Недалеко от кампуса УрФУ появятся школа и детсады

В администрации Екатеринбурга разработали проект межевания территории в Новокольцовском микрорайоне. Кроме жилья, там появятся три учебных заведения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, речь идет о пространстве в границах улицы Центральной и бульвара Экспо. Его освоение предполагает два этапа.

Суммарно там собираются возвести:

– 21 дом общей жилой площадью 381 454 квадратных метра;

– 2 детских сада для 275 ребят каждый;

– школу на 1 150 мест.

В целом под учреждения образования выделено 44 025 квадратных метров земли. Кроме них, на участке обустроят парковки и магазины.

Поблизости расположены общежития и учебные корпусы УрФУ, а также спортивные объекты, созданные для Международного фестиваля университетского спорта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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