Недалеко от кампуса УрФУ появятся школа и детсады

В администрации Екатеринбурга разработали проект межевания территории в Новокольцовском микрорайоне. Кроме жилья, там появятся три учебных заведения.
Как сообщает пресс-служба мэрии, речь идет о пространстве в границах улицы Центральной и бульвара Экспо. Его освоение предполагает два этапа.
Суммарно там собираются возвести:
– 21 дом общей жилой площадью 381 454 квадратных метра;
– 2 детских сада для 275 ребят каждый;
– школу на 1 150 мест.
В целом под учреждения образования выделено 44 025 квадратных метров земли. Кроме них, на участке обустроят парковки и магазины.
Поблизости расположены общежития и учебные корпусы УрФУ, а также спортивные объекты, созданные для Международного фестиваля университетского спорта.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»