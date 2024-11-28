Бабушка за рулем «Хендай» потеряла сознание и врезалась в грузовик

В Екатеринбурге сегодня днем на улице Репина случилась смертельная авария.

Как сообщает Госавтоинспекция, 65-летняя женщина за рулем «Хендай» столкнулась с «Митсубиси», ехавшим слева, после чего ее машину отбросило на грузовой рефрижератор КамАЗ. В результате аварии женщина-водитель скончалась на месте. На пассажирском месте была ее 19-летняя внучка. Девушка госпитализирована с травмами головы и конечностей. Пострадавшая рассказала инспекторам, что во время движения ее бабушка почувствовала недомогание, а затем внезапно потеряла сознание.

На месте ДТП сейчас работает следственно-оперативная группа. Для выяснений обстоятельств трагедии назначено расследование.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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