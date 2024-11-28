В выходные пойдет снег и рассеется смог

Из-за безветренной погоды в Екатеринбурге и окрестностях уже несколько дней висит смог, и ситуация не изменится до 30 ноября. Потом станет более ветрено, может пройти снег.

Как сообщает Уралгидрометцентр, длительное присутствие антициклона на Урале ведет к неблагоприятным условиям для рассеивания загрязняющих выбросов транспорта, предприятий, мелкодисперсных частиц (пыль, дым). Подобная ситуация наблюдается не только в Свердловской, но и в соседней Челябинской области. Предупреждение об НМУ, переданное 25 ноября, действует до 30 ноября.

К этому времени застойные явления в атмосфере региона исчезнут. 30 ноября – 1 декабря наплывут облака, усилится ветер, местами вероятен небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться, но все еще на повышенном (в сравнении с нормой) фоне.

29-30 ноября ночью ожидается -7…-12 °C в низинах, горах до -17°, днем 0…-5 °C. В Екатеринбурге ночью -8…-10°, днем -2…-4°.

1 декабря ночью -3…-8°, днем 0…-5°, в Екатеринбурге ночью -4°, днем -2 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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