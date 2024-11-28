В Карпинске будут судить врача-онколога, который назначил пациенту опасную процедуру

Врач-онколог Карпинской городской больницы предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти пациенту по неосторожности.

Как сообщает областной следственный комитет, в мае 2023 года онколог назначил своему пациенту диагностическое обследование на аппарате МРТ. Однако эта процедура была противопоказана мужчине, поскольку у него был имплантированный электрокардиостимулятор. По версии следствия, врач не провел надлежащий осмотр и не изучил медицинскую карту, хотя наблюдал за пациентом с 2021 года. Вследствие этого было выбран неверный метод диагностики. В июне 2023 года пациент прошел магнитно-резонансную томографию, что стало причиной нарушения сердечного ритма. На следующий день он скончался в больнице.

Лечащему врачу было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ему грозит наказание вплоть до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Карпинский городской суд.

Карпинск, Ангелина Сергеева

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