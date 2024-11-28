«Автомобилист» обыграл «Авангард» в «пушистом матче» в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 4:2. Домашний матч в КРК «Уралец» собрал полные трибуны. Екатеринбургские болельщики не только порадовались зрелищному хоккею, но и сделали доброе дело – собрали 670 килограммов корма для собак и кошек, которые живут в городском приюте.

«Автомобилист» начал встречу очень уверенно, но хозяевам катастрофически не везло. На первой же минуте Стефан Да Коста не попал в пустые ворота. А в середине стартового периода гол Ника Меркли был отменен из-за офсайда. «Авангард» при этом успешно отбивался, и в одной из контратак открыл счет: Евгений Чистяков точным броском поразил ворота Евгения Аликина. В концовке периода «Автомобилист» при розыгрыше большинства был очень близок к голу, но шайба попала в штангу, обманув ожидания зрителей. На первый перерыв екатеринбуржцы ушли, минимально уступая сопернику в счете.

Игра полностью перевернулась во второй двадцатиминутке. «Автомобилист» забил дважды в ворота Никиты Серебрякова с разницей в 22 секунды. Сперва после атаки сходу Стефан Да Коста переиграл оборону омичей, а затем Максим Денежкин отличился точным броском. Счет стал 2:1 в пользу хозяев.

В третьем периоде «Автомобилист» увеличил отрыв. На 51-й минуте Максим Денежкин получил пас от партнера и отправил шайбу в верхний угол ворот над ловушкой Серебрякова. Это первый дубль 23-летнего нападающего в регулярном чемпионате. В концовке четвертую шайбу забил Семен Кизимов после передачи Да Косты и Мейсека, на это «Авангард» ответил быстрым голом Чистякова. Больше никакой интриги в матче не случилось. За две минуты до сирены команда омичей схватила штраф и потеряла даже минимальные шансы отыграться. «Автомобилист» без труда удержал победу – 4:2.

«Хороший матч и хорошие скорости. Очень понравились азарт, движение команды. Все четыре звена сыграли здорово и в атаке, и в обороне. Немного не понравился второй пропущенный гол. Должны были более рационально сыграть и не допустить этой контратаки соперника. Мы давно не радовали болельщиков домашними победами, спасибо им за поддержку. Приятно побеждать в такой атмосфере», – прокомментировал игру на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч «Автомобилиста» состоится 30 ноября против «Трактора». Обе команды спорят за первое место в Восточной конференции, челябинцы впереди на три очка. Встреча соперников пройдет в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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