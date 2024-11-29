Сегодня – Матвеев день

Сегодня православные отмечают день памяти апостола Матфея. На Руси эту дату принято было именовать Матвеевым днем, или Ветродуем, потому что в этот день, как правило, дули сильные ветры. День в народе почитался как большой праздник и был связан с множеством примет.

Матфей – один из 12 учеников и последователей Христа, написал Евангелие, где запечатлел земную жизнь Спасителя и его учение. В ряду книг Нового Завета Евангелие от Матфея находится первым.

На Матвеев день православные традиционно ходят в церковь, чтобы помолиться святому, попросить его об укреплении своей веры, защите и покровительстве. Святой считается покровителем людей финансовой и творческой сфер жизни. В народном календаре 29 ноября именуется еще и Ветродуем – из-за обычных для этой даты порывистых, сильных ветров. В прежние века крестьяне верили, что 29 ноября дует сильный ветер, то метели будут мести до Николы Зимнего (19 декабря). С ветром связывали болезни и даже порчу, насылаемую колдунами и просто злыми людьми.

В Матвеев день было принято ходить по гостям, следуя присказке: «Худ Матвей, если не повстречал гостей». Угощения, правда, были скромными – накануне начался рождественский пост.

Екатеринбург, Елена Васильева

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