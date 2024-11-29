За звание «Достояние Среднего Урала» развернулась борьба

В Екатеринбурге развернулась борьба за топ списка «Достояние Среднего Урала». Сейчас за право получить это звание официально борются 15 объектов. Основная баталия – между музейным комплексом УГМК и мотоциклом «Урал», которые идут ноздря в ноздрю, 12,4% и 12,5% голосов соответственно.

Активно голосуют уральцы и за другие знаковые места, явления и вещи. Так, Свердловский госпиталь ветеранов войн может подняться с шестой на пятую строчку и попасть в шорт-лист премии.

Это медучреждение с долгой историей и огромным опытом работы по лечению и восстановлению пациентов.

Так, в 1941 году был развернут эвакогоспиталь № 3866, который после войны стал областным ортопедо-хирургическим госпиталем для лечения инвалидов Великой Отечественной. Уже в 1983 году на Широкой Речке построили новое здание госпиталя, вторую очередь сдали в 1995 году, а третью в 2005-м.

Сегодня госпиталь готов принимать сотни тысячи пациентов ежегодно – в круглосуточном и дневном стационаре, а также в поликлинике. Здесь проходят лечение участники СВО, ветераны боевых действий.

Проголосовать за госпиталь можно до 1 декабря на «Госуслугах».

Екатеринбург, Елена Сычева

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