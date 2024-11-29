Фонд святой Екатерины получил награду от СЖР как лучший общественно значимый проект

Союз журналистов России объявил лауреатов и победителей национальной премии «Золотая стратегия». Церемония награждения прошла в Москве – среди участников были специалисты по связям с общественностью, агентства, проекты, команды со всей России. Финалистов в восьми номинациях определял экспертный совет.

Лучшим общественно значимым проектом России был признан Фонд святой Екатерины. В этой номинации эксперты оценивали вклад организаций в формирование качественного информационного поля и смысловых составляющих, заложенных в коммуникацию.

Статуэтку и почетный диплом премии вручил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Кроме благотворителей, на победу претендовали Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город», совместный проект «Авито» и фонда «Обнаженные Сердца», а также агентство стратегического консалтинга «К2» с благотворительным сбором в поддержку пострадавших в Курской области и «Таманский экопросвет».

Напомним, что премия была учреждена Союзом журналистов России в 2023 году для повышения стандартов качества на рынке PR-услуг, улучшения профессиональной деятельности коммуникационных агентств, с целью формирования представления о многогранности современных общественных коммуникаций.

Екатеринбург, Елена Васильева

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