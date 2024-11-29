«Лохотрон. Здесь люди работают за баланду». Где до сих пор царит рабство

С момента отмены крепостного права в России прошло более 160 лет. Но в современных «центрах помощи» продолжают эксплуатировать человеческий труд и насильно удерживать людей. На улицах можно заметить сотни объявлений, обещающих выплаты и проживание, но в большинстве случаев контакты, оставленные на листовках, ведут не в реабилитационные центры, а в работные дома, откуда попавшим туда людям выбраться практически невозможно. Регистрацию подобных организаций никто не проверяет – отсюда всевозможные нарушения. О том, как устроены работные дома, рассказал «Новому Дню» директор социально ориентированной ассоциации «Бюро помощи гражданам» и бывший бездомный Юрий Потапенко.

«Это лохотрон. Работный дом создают те товарищи, которые хотят бабок больше получить. Они снимают коттедж за 60-100 тысяч в месяц и набирают дармовую рабсилу: люди работают за баланду. Оттуда им уже не выбраться», – говорит собеседник агентства.

В работные дома попадают в основном бездомные и бывшие заключенные. Сотрудники этих организаций ищут своих клиентов на вокзалах и около благотворительных столовых. «Найдут, тут же посадят в машину и увезут в работный дом. Они же не от души это делают, – беззаконье творят», – поясняет Потапенко.

«Ежедневные выплаты», «восстановление документов» – лишь пустые обещания, за которые людям приходится работать по 10-12 часов в день. За изматывающий физический труд они могут рассчитывать только на койку, еду, водку и сигареты. По словам Потапенко, люди трудятся на стройке, а зарплату за них получают сами хозяева: «Деньги обещают неимоверные, а на самом деле всего этого нет. Зарплату получают хозяева работных домов, они же договора заключают со строительной компанией. А людям просто покупают сигареты, водку, еду. И никуда их не выпускают. На машинах увозят на работу, с работы назад. Человек поработал, вечером дома телевизор посмотрел. А что ему надо еще после работы? Телевизор, поесть и спать лечь. Вот так все происходит. А деньги получают не они», – уточняет Потапенко.

У работников забирают документы под предлогом оформления, отнимают телефоны, чтобы не было возможно позвонить родственникам или в полицию. Делается это для того, чтобы обезопасить свой нелегальный, по сути, рабовладельческий рынок. В подобных организациях не только нарушается трудовое законодательство, зачастую здесь совершаются и уголовные преступления: нередко хозяева применяют физическое насилие и моральное давление по отношению к людям, проживающим в работных домах.

«В 2000-х существовала всесоюзная организация «Преображение России». Люди открыли «лохотрон» в разных регионах страны, собирали людей и заставляли работать за баланду. А у сотрудников «ауди», «бэхи», «мэрсы». На чем они погорели? Убили человека и закопали. После расследования суд закрыл это «Преображение». Однако никуда оно не делось: название поменяли и все. «Ника», «Преображение»… Их много», – вспоминает собеседник «Нового Дня».

По его словам, люди часто бегут из этих домов. Но беглецы остаются ни с чем: без крыши над головой, еды, документов, связи. «Это летом они на лавочке могут переночевать. А зимой – где он переночуют? Все в работные дома и возвращаются, потому что там есть жилье какое-никакое, койка есть и поесть что-то дадут», – отмечает Юрий Потапенко.

Люди остаются в работных домах от безысходности: «Бывает, в работные дома попадают специализированные сварщики и другие рабочие. Но почему они держатся за эти дома? Потому что у них жилья нет. А куда бы этот человек ни пошел устраиваться, пусть даже очень хороший специалист, жилье-то не дают. Иначе на стройке придется жить».

Медицинской помощи в таких организациях не оказывают. Есть только молитвенные комнаты. В случае тяжелой болезни или смерти человека буквально выкидывают на улицу.

Потапенко вспоминает случаи, когда полиция фактически прикрывала рабство: «Одна женщина освободилась из колонии. Ее ко мне направили, так как у меня есть соглашение со всеми колониями (бывших заключенных направляют для восстановления документов и помощи в трудоустройстве). Ее нужно было на учет ставить. И один инспектор начала наезжать на эту женщину. Потом позвонила по телефону кому-то и попросила забрать. То есть в полиции связи, они практически сразу людей отдают в работные дома».

В России сейчас, по разным данным, от 4 до 8 миллионов безработных. Стоит отметить, что до последнего момента в Екатеринбурге, где проживает более 1,5 млн. человек, работает только один легальный приют для бездомных, рассчитанный на 45 мест. Всех нуждающихся туда не поселить. Тем не менее ситуацию, по мнению Потапенко, может «разрулить» только государство.

«Это рабство, спасением никак не назовешь. Они закрыты от внешнего мира. Будущее работных домов зависит только от государства. Конечно, порой полиция проверяет, но это редкость. Один работный дом закроют – люди пойдут в другой. Нужен просто федеральный закон о бездомных, о социализации. Если бы он был, его бы исполняли на местном уровне. А его нет, и никому это не надо. На программы всегда нет денег. И люди не живут, а выживают», – подытожил спикер.

По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, статистика по количеству работных домов в регионе не ведется. Жалоб на нарушения личных и иных прав по поводу деятельности работных домов в адрес уполномоченного не поступало. «Аппарат уполномоченного не ведет статистику по количеству работных домов в регионе в целом и в Екатеринбурге в частности. Если подобные организации зарегистрированы как юридические лица или индивидуальные предприниматели, то они существуют на законных основаниях. В таком случае деятельность работных домов должна регламентироваться уставом организации, свидетельством о государственной регистрации, договором аренды или свидетельством о праве собственности на помещение, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным заключением, договорами подряда. При этом в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-Ф3 «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование социальных услуг в настоящее время не предусмотрено», – рассказала «Новому Дню» омбудсмен.

Екатеринбург, Ирина Волкова

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