Декабрь на Урале будет теплее нормы

Декабрь 2024 года в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае будет несколько теплее обычного.

Как прогнозирует Гидрометцентр России, средняя температура декабря ожидается на 1,5 °С выше нормы. Предполагаемое количество осадков – около среднего многолетнего количества.

Нормой средней температуры декабря для Свердловской области и Пермского края является -10…– 13 °С, на крайнем севере Свердловской области -15…-16°. Для Челябинской и Курганской областей -10…-14°.

Норма осадков для Среднего Урала – 21-48, в горах 55-70 мм, для Южного Урала – 18-28 мм, в горах Челябинской области до 39 мм.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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