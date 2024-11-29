Улицу Цвиллинга закроют на полтора месяца

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (АО «ЕТК») закроют движение транспорта по улице Цвиллинга возле дома № 53 со 2 декабря 2024 года по 20 января 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с реконструкцией участка тепломагистрали. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улице Циолковского и переулку Переходному. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

Руководство АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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