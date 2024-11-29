Изобретение уральских инженеров признали лучшим патентом России

Проект ЕВРАЗ НТМК по созданию шихты для производства железорудного агломерата стал победителем всероссийского конкурса лучших отечественных изобретений «Успешный патент – 2024». Как рассказали в пресс-службе предприятия, шихта состоит из отсева железорудного агломерата и ряда необходимых металлургических добавок. Это позволяет повысить качество используемого железофлюса и увеличить объемы выпуска товарного ванадиевого шлака. Использование смеси также поможет сократить объем отвалов и сэкономить природные ресурсы.

Важно, что комбинат уже активно применяет свое изобретение: экономический эффект от внедрения проекта только в 2023 году превысил 102 млн рублей. «ЕВРАЗ НТМК обладает высоким научно-техническим потенциалом. Сегодня на комбинате более 100 действующих патентов. Победа во всероссийском конкурсе в очередной раз доказывает, что наши сотрудники успешно внедряют и развивают инновации, выводят предприятие и отрасль на новый технологический уровень», – отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.

Конкурс «Успешный патент» проводит Федеральная служба по интеллектуальной собственности. В 2024 году участники из 44 регионов страны представили 150 перспективных изобретений, из которых эксперты выбрали 11 наиболее востребованных и коммерчески состоятельных.

Екатеринбург, Елена Сычева

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