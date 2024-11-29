Количество жителей в Новокольцовском районе вырастет до 80 тысяч

Население микрорайона Новокольцовский в ближайшей перспективе составит 40 тысяч человек. При дальнейшей застройке территории количество жителей может увеличиться вдвое.

Екатеринбургские депутаты проинспектировали жилой район с точки зрения перспективы создания рабочих мест. По словам заместителя гендиректора компании-застройщика Олега Морокова, в Новокольцовском появятся пять детских садов, школа и два образовательных центра. На базе медицинского блока кампуса УрФУ в следующем году начнет работать поликлиника.

«В настоящее время жилые кварталы создаются рядом с уже существующими промышленными зонами. Сотрудники этих предприятий – потенциальные жители микрорайона. При этом в Новокольцовском планируется создать новый производственно-логистический сектор. Здесь появится центр высокотехнологичного производства – экосистема «Космос». Она объединит технопарк и индустриальный парк. Открытие первой очереди промышленного технопарка намечено на 2026 год. По оценкам экспертов, это позволит организовать около трех тысяч рабочих мест», – рассказали об итогах выездного заседания депутатов в пресс-службе ЕГД.

Как сообщил депутат Михаил Матвеев, дума планирует обратиться к главе города Алексею Орлову с предложением разработать муниципальную программу по созданию рабочих мест в новых жилых районах Екатеринбурга. К комплексному развитию территорий помимо Новокольцовского относятся Академический и Солнечный.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube