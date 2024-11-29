Уральцы стали чаще покупать новые китайские и старые отечественные автомобили

Уральцы, которые в этом году покупали новые автомобили, все чаще отдавали предпочтение китайским маркам, а те, кто приобрел подержанное авто, обычно выбирали отечественное.

Как сообщает портал Авто.ру, средняя стоимость нового автомобиля в УрФО составляет 2,8 миллиона рублей, в Свердловской области – 2,7 миллиона рублей. Это ниже среднего показателя по России – 3,7 млн.

Больше половины людей, купивших новые машины, выбрали «китайцев». «Китайские автопроизводители активно используют щедрые меры поддержки при продаже новых автомобилей через официальных дилеров. Мы наблюдаем, как растет доля китайских автопроизводителей на рынке. По сравнению с октябрем 2023 года она увеличилась на 7-10% и в среднем составляет около 57-60% в Уральском федеральном округе», – поясняет Вадим Маньков, руководитель сектора регионального развития «Восток Авто.ру Бизнес».

Количество объявлений о продаже подержанных автомобилей в октябре 2024 года возросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта тенденция характерна и для России в целом.

С октября 2023 года средняя стоимость подержанных автомобилей в Уральском федеральном округе выросла на 5%, а в Свердловской области – на 1,2%. В обоих регионах средняя цена автомобиля с пробегом составляет примерно 1,2 млн рублей.

В сегменте подержанных автомобилей доля китайских брендов пока остается сравнительно небольшой, однако наблюдается ожидаемая тенденция к ее увеличению. За год в УрФО и Свердловской области она выросла на 1% и достигла 3,5% в октябре 2024 года.

Что касается отечественного автопрома, то в УрФО доля подержанных российских автомобилей увеличилась с 27% до 29%. В Свердловской области этот показатель вырос с 25% до 28%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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