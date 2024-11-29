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Пятница, 29 ноября 2024, 15:50 мск

Новости Екатеринбург

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На пермской трассе перевернулся грузовик. Движение ограничено (ФОТО)

Фото: Свердловская госавтоинспекция

На 317-м км федеральной трассы Пермь – Екатеринбург вблизи Ревды временно ограничено движение из-за ДТП.

Как сообщает областная ГАИ, столкнулись два грузовых автомобиля, один из которых опрокинулся на бок.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия, спасатели извлекают зажатого в кабине водителя, бригада СМП осматривает пятерых человек, оказывает необходимую помощь.

Объезд участка возможен через Ревду.

Ревда, Елена Владимирова

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