В Екатеринбурге 400 бьюти-профессионалов со всего мира боролись за звание лучших (ФОТО)

Сегодня в Ельцин-центре состоялся Международный евроазиатский чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Около четырехсот мастеров красоты со всего мира боролись за звание лучших.

Программа мероприятий включала мастер-классы и перформансы, которые были полезны не только опытным мастерам, но и начинающим бьюти-специалистам.

Чемпионат прошел в рамках выставки Beauty Expo Ural 2024, которая продлится до 30 ноября. В заключительный день запланированы 35 модных показов дизайнеров на Кубке престижа профессии и Конкурс моделей Topmodels.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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