В госпитале для ветеранов случился пожар (ФОТО)

В психоневрологическом госпитале для ветеранов «Снежинка» в Первоуральске на улице Старателей случился пожар.

В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области рассказали, что 29 ноября в 20:16 произошло возгорание в трех палатах на площади 50 кв.м. Пожар тушили 24 специалиста и 9 единиц техники, с огнем справились меньше, чем за час.

В областном минздраве добавили, что 24 пациента были своевременно эвакуированы в безопасное место благодаря слаженным действиям медицинского персонала.

Один из пациентов, который помогал персоналу проводить эвакуацию, получил отравление угарным газом. Ему была оказана медицинская помощь, сейчас его состояние стабильное.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube