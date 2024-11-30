На курганской трассе гаишники вытащили из сугроба «Ладу» с прицепом (ФОТО)

Экипаж ДПС помог водителю, который не мог выбраться из сугроба.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ, инцидент произошел на 41 км федеральной трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. Лейтенанты полиции Андрей Близнюк и Архип Мезец при объезде маршрута патрулирования заметили легковой автомобиль «Лада Гранта» с прицепом, который находился в кювете в снегу.

52-летний водитель объяснил, что направлялся из Шадринска в Екатеринбург, не справился с управлением и съехал в кювет, где застрял в сугробе.

Автоинспекторы вытащили машину на дорогу при помощи буксировочного троса и патрульного автомобиля «УАЗ Патриот».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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