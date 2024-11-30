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Суббота, 30 ноября 2024, 13:51 мск

Новости Екатеринбург

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Полицейские взломали кувалдами салон интимных услуг

Полиция Екатеринбурга при силовой поддержки Росгвардии провела оперативные мероприятия в «массажном салоне» для мужчин.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, заведение уже подвергалось полицейской проверке, после чего было возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией.

Несмотря на это, салон продолжил работать, его сотрудницы оказывают клиентам интимные услуги. В этот раз была задержана одна девушка, ее привлекут к ответственности за проституцию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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