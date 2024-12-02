Ушло в суд дело о гибели 11-летнего ребенка на стройплощадке в Ирбите

В Ирбите завершено расследование уголовного дела о гибели 11-летнего ребенка на строительной площадке в апреле этого года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 31-летнему жителю Тюмени предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Мужчина руководил строительством многоэтажного дома ООО «Паритет Девелопмент» на улице Маршала Жукова и не обеспечил соблюдение градостроительных правил и строительных норм и правил, требований безопасности при организации работ.

В частности, он не закрыл доступ на площадку посторонним, не организовал круглосуточную охрану стройплощадки, регулярный обход территории, не принял мер по обустройству ограждения территории стройплощадки.

Как уже сообщал «Новый День», 11 апреля дети бегали по сваленным на площадке в кучу строительным материалам. Один из мальчиков упал, и его насмерть придавило бетонным блоком.

В СУ СКР добавили, что в тот роковой вечер погибший мальчик и его брат вернулись с тренировки по футболу, сделали уроки, а потом отправились гулять и зашли на неогороженную строительную площадку, где и произошла трагедия. Брат погибшего сообщил о случившемся родителям. Для того чтобы высвободить мальчика из-под придавившего его блока, на стройплощадку прибежали 10 человек, которые убрали бетонный блок, однако ребенок уже не подавал признаков жизни.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что на строительной площадке часто находились посторонние люди, не имеющие никакого отношения к возводимому объекту, поскольку через стройплощадку проходила дорога к некоторым домам. Рядом была и другая дорога, но люди не пользовались ей, так как она была в ненадлежащем состоянии. Взрослые предупреждали детей, что опасно бегать по блокам, но это не помогло предотвратить трагедию.

Ирбит, Елена Владимирова

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