Ребенка насмерть придавило бетонным блоком во время игры (ФОТО)

В Ирбите 11-летний мальчик погиб, играя с друзьями возле заброшенного недостроя.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, 11 апреля на улице Жукова дети бегали по сваленным в кучу строительным материалам. Один из мальчиков упал, и его насмерть придавило бетонным блоком. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняется, кому принадлежит земельный участок и бетонные блоки. Для определения точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, трагедия произошла рядом с замороженной стройкой. Недавно объект решили разобрать, но стройматериалы еще вывезти не успели. Живущие рядом дети приходили сюда играть.

Ирбит, Елена Владимирова

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