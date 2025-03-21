Осужден руководитель, по вине которого на стройплощадке погиб ребенок (ФОТО)

В Ирбите осужден 31-летний руководитель строительного предприятия из Тюмени, по вине которого год назад погиб 11-летний ребенок.

Как тогда писал «Новый День», трагедия случилось 11 апреля 2024 года на улице Жукова. Дети играли на стройплощадке, бегали по сваленным в кучу строительным материалам. Один из мальчиков упал, и его насмерть придавило бетонным блоком. Стройплощадка не была огорожена.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, руководитель проекта ООО «Паритет Девелопмент» признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«Осужденный не обеспечил предотвращение проникновения в сносимое здание людей, не участвующих в технологическом процессе, не организовал круглосуточную охрану стройплощадки, регулярный обход территории, не принял мер по обустройству ограждения территории стройплощадки», – уточнили в ведомстве.

Ирбитский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы, а также взыскал в пользу семьи погибшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 1,7 млн рублей. При этом еще до приговора суда строитель выплатил потерпевшим 1,3 млн рублей.

Фото: Свердловская облпрокуратура

Ирбит, Елена Владимирова

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