Драка, камбэк и драма. «Автомобилист» уступает «Спартаку» по буллитам, отыгравшись с 1:4

ХК «Автомобилист» проиграл московскому «Спартаку» в невероятно напряженном матче в Екатеринбурге. К третьему периоду хозяева безнадежно уступали 1:4, но в концовке перевернули игру и довели счет до 4:4. Победитель матча определился лишь в серии буллитов.

В стартовом отрезке встречи «Автомобилист» подвели удаления. Уже к 8-й минуте «Спартак» вел 2:0, реализовав большинство. Сначала в формате «пять на четыре» отличился Александр Пашин, а затем уже в формате «пять на три» гол забил Иван Морозов. Вскоре екатеринбуржцы тоже получили возможность поиграть в большинстве. Стефан Да Коста зарядил от синей линии, шайба попала в клюшку игрока «Спартака» и влетела в ворота гостей. Счет стал 1:2.

Второй период хозяева тоже провели плохо. Острые атаки москвичей привели к еще одному удалению «Автомобилиста», и «Спартак» снова реализовал численное преимущество – автором третьей шайбы гостей стал Даниил Орлов. Страсти накалялись, и на льду возникла драка. Защитник «Спартака» Вениамин Королев применил силовой прием против Степана Хрипунова. За товарища по команде вступился защитник «Автомобилиста» Евгений Кашников. Два игрока сбросили краги и шлемы и сошлись в кулачном бою. По итогам эпизода оба получили по пятиминутному штрафу. Зато «Автомобилист» взбодрился и начал создавать моменты – но шайба не шла в ворота. У «Спартака» же все получалось, и незадолго до перерыва Михаил Мальцев забил четвертый гол гостей.

Отставание в счете «минус три» нисколько не смутило уральцев. На третий период игроки «Автомобилиста» вышли заряженными на камбэк. Вскоре хозяева получили большинство и разыграли свою классическую комбинацию, которую замкнул Брукс Мэйсек и забил гол. За десять минут до сирены Максим Осипов удачно подключился к атаке и забросил третью шайбу в ворота «Спартака». Тренер гостей Алексей Жамнов после этого взял тайм-аут, но ему не удалось успокоить игру. «Автомобилист» продолжал наседать, и это привело к четвертому голу екатеринбуржцев – важнейшую шайбу забросил Андрей Обидин. В последние две минуты «Автомобилист» схватил удаление, но, к счастью для уральцев, «Спартак» почти сразу тоже заработал штраф. Команды доиграли основное время матча в формате «4 на 4», а затем продолжили выяснять отношения в овертайме, а после – в серии буллитов. Соперники провели семь безуспешных попыток, и лишь Павел Порядин реализовал свой бросок и принес победу «Спартаку». Счет на табло в Екатеринбурге стал 4:5 в пользу гостей.

«Можно разделить игру на две части: до драки и после. Женька [Кашников] молодчик. Здорово, что переломил игру, по-другому мысль пошла. В третьем периоде парни вытащили из себя, проявили характер, сравняли счет. Мы поговорили с командой во втором перерыве, говорили, что все возможно, и достучались до ребят. Вытащили тяжелую игру у хорошего соперника. Спасибо болельщикам, их поддержка сегодня нам помогла. Что касается буллитов… Где-то не забили эти голы, а соперник забил больше на один гол», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Сейчас екатеринбургский клуб занимает третью строчку в Восточной конференции. Далее «Автомобилист» отправится в выездное турне, которое начнется с матча против «Трактора» в Челябинске.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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