Глава минЖКХ и председатель РЭК объяснили необходимость повышения тарифов на ЖКУ

Сегодня министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и и.о. председателя Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов рассказали спикерам местных дум об особенностях формирования тарифов на услуги ЖКХ.

Как сообщили в ДИПе, необходимость ежегодного пересмотра тарифов на коммунальные услуги обусловлена ростом нерегулируемых цен на энергоресурсы, а также увеличением других затрат, учитываемых при их формировании: на заработную плату обслуживающего персонала, ремонт и техническое обслуживание сетей, поддержание и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

«Тарифы регулярно пересматриваются в сторону увеличения по объективным причинам. При этом существенного изменения тарифов в Свердловской области не было последние 10 лет. Необходима модернизация коммунальной инфраструктуры региона. Износ коммунальных сетей сейчас довольно высок, в отдельных территориях он достигает 80% и выше. Технологические нарушения на коммунальной инфраструктуре происходят практически каждый день. Это значит, что риски технологических нарушений растут, и жители могут остаться без воды и тепла в любой момент. Примеры этому уже есть. Следствием стало установление тарифов, максимально приближенных к экономически обоснованным», – отметил Николай Смирнов.

Он также указал на необходимость привлечения квалифицированных кадров в сферу ЖКХ, отметив важность обеспечения специалистов достойной заработной платой. По его словам, квалифицированные специалисты и достаточное финансирование позволят модернизировать инфраструктуру, которая в некоторых территориях не обновлялась более 30 лет.

И.о. председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов подробно рассказал об основных аспектах формирования тарифов на коммунальные услуги. «Структура затрат в каждой территории индивидуальна. Например, состав тарифа в небольшом поселке, где работает угольная котельная, будет отличаться от большого города, где жителей обеспечивают горячей водой и отоплением ТЭЦ. Однако повышение цен на энергоресурсы сказывается на работе коммунальной инфраструктуры любого масштаба. Так, ожидается, что цена на газ в 2025 году увеличится на 21%. При этом в Свердловской области предельный индекс роста коммунальных платежей установлен на уровне 13%. Мы не единственный регион, где проводится повышение тарифов до экономически обоснованного уровня. Такая ситуация сложилась по всей стране. Однако важно отметить, что на Среднем Урале предельный индекс существенно ниже федерального уровня, который составляет 21,1%», – подчеркнул Владимир Гришанов.

Как ранее писал «Новый День», с обращением к правительству области выступили думы порядка 50 городов региона. Большинство из них просят разрешить им увеличить индекс до 15-18%. Кое-где, впрочем, цифры выше – они достигают 20% и даже 44% в отдельных муниципальных образованиях. Подробно об этом можно почитать здесь.

В конце ноября федеральное правительство установило предельные индексы изменения роста цен на услуги жилищно-коммунального комплекса. Этот показатель выбран для каждого региона России. Выше него индексировать тарифы на услуги ЖКХ нельзя. Однако есть исключения.

Так, в Свердловской области индекс определен в размере 13%. Тем же документом за подписью премьера Михаила Мишустина установлено, что региональные власти имеют право отклониться от этого показателя на 2,1%. Таким образом, максимальный рост платы на каждый из тарифов на услуги ЖКХ с июля 2025 года на Урале может составить 15,1%. Точная цифра будет зафиксирована в документе за подписью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, как правило, этот документ появляется в середине декабря.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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