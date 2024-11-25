Правительство России установило, насколько вырастет коммуналка на Урале

Федеральное правительство установило предельные индексы изменения роста цен на услуги жилищно-коммунального комплекса. Этот показатель выбран для каждого региона России. Выше него индексировать тарифы на услуги ЖКХ нельзя. Однако есть исключения.

Так, в Свердловской области индекс установлен в размере 13%. Тем же документом за подписью премьера Михаила Мишустина установлено, что региональные власти имеют право отклониться от этого показателя на 2,1%. Таким образом, максимальный рост платы на каждый из тарифов на услуги ЖКХ с июля 2025 года на Урале может составить 15,1%. Точная цифра будет зафиксирована в документе за подписью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, как правило, этот документ появляется в середине декабря.

Что касается исключений, то речь идет о муниципальных образованиях, которым дано право устанавливать индекс выше среднеобластного. Как ранее писал «Новый День», с обращением к правительству области выступили думы порядка 50 городов региона. Большинство из них просят разрешить им увеличить индекс до 15-18%. Кое-где, впрочем, цифры выше – они достигают 20% и даже 44% в отдельных муниципальных образованиях. Подробно об этом можно почитать здесь.

Что касается тех городов, думы которых попросили установить индекс меньше, чем тот, который выбрали для региона в правительстве Российской Федерации, то их просьбы, скорее всего, просто отклонят.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube