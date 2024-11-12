На Урале поднимут тарифы ЖКХ – кое-где на 44%

В Свердловской области больше 50 местных дум обратились к губернатору региона с предложением увеличить в следующем году предельный индекс роста тарифов ЖКХ. Обычно рост ограничен примерно 10%, этот показатель принимают для всей области, однако муниципалитеты массово предлагают поднимать цены активнее.

Такое право у них есть – каждая местная дума по закону может обратиться к региональным властям с просьбой разрешить увеличивать тарифы на коммуналку в отдельно взятой территории. Мотивация может быть разная – где-то взрывной рост объясняют необходимостью ремонтов и модернизации, где-то ростом ключевой ставки ЦБ, где-то необходимостью сделать тарифы экономически обоснованными. «Новый День» проанализировал решения муниципальных дум, и выяснил, где самые большие аппетиты, а кому удалось не повышать тарифы вовсе.

Топ-10 муниципалитетов по ожидаемому росту предельного индекса тарифов на услуги ЖКХ

Махнево – 44%

Верхний Тагил – 23%

Богданович – 22%

Нижняя Салда – 20,8%

Краснотурьинск – 20%

Первоуральск – 20%

Сухой Лог – 19,98%

Верхняя Пышма – 18,5%

Березовский – 18,2%

Нижний Тагил – 18,1%

Сразу несколько муниципальных образований собираются повысить тарифы на 18%: это Артемовский, Атиг, Верхние Серги, Волчанск, Горноуральский городской округ, Дружинино, Полевской, Рефтинский, Сысерть, Слободо-Туринское.

С обращениями к губернатору выступили депутаты и других муниципалитетов. Так, Каменск-Уральский просит поднять предельный индекс до 17%, Серов до 16,4%, Карпинск до 16,2%, Красноуфимск до 15,9%, Североуральск и Асбест до 15,7%, Ирбит и Новая Ляля до 15,4%, Нижняя Тура до 15,3%, Ивдель, Невьянск, Новоуральск, Староуткинск и Дегтярск до 15,2%, Нижние Серги до 15,1%.

Сразу несколько дум просят повысить предельный индекс до 15%. В их числе Ачит, Верхняя Салда, Красноуральск, Тавда, ЗАТО Свободный, Верхняя Тура, Камышлов и Ревда.

В двух городах повышение предельного индекса ожидается меньше – это Каменский городской округ (14,68%) и Заречный (14%).

В нескольких муниципальных образованиях решили не поднимать предельный индекс. Например, власти Качканара выходили в местную думу с предложением увеличить предельный индекс роста тарифов на услуги ЖКХ на 20,9%. Это притом что в прошлом году Качканар был единственным городом в Свердловской области, где и без того произошла индексация сверх средней по региону – тогда депутаты уже увеличили индекс до 13,8%. В этом году народные избранники отказались повышать планку. Она осталась прежней.

Похожая ситуация в Кушве. Там депутатам предложили проголосовать за повышение индекса тарифов на услуги ЖКХ на 18%. И это предложение было отвергнуто.

В Белоярском городском округе также не будут повышать предельный индекс роста тарифов на услуги ЖКХ. Это не значит, что в этих территориях не увеличатся цены на коммуналку со следующего года, однако рост будет не таким существенным, как в тех муниципальных образованиях, где депутаты приняли решение обратиться к губернатору.

Как отмечает «Новый День», указ о размере предельного индекса глава региона подписывает ежегодно. Как правило, в середине декабря. До этого у ряда муниципальных дум еще есть время, чтобы проголосовать за повышение предельного индекса платы. Например, в Алапаевске, Арамили, Верхотурье, Кировграде, Реже, Сосьве, Таборах, Талице, Туринске, Тугулыме и Шали могут успеть рассмотреть соответствующий вопрос.

Неясно пока, будут ли обращаться с просьбой поднять предельный индекс роста тарифов на услуги ЖКХ депутаты Екатеринбургской городской думы. Опрошенные «Новым Днем» ее представители скептически отнеслись к подобной идее, однако не исключили, что вопрос могут включить в повестку одного из заседаний.

«Сомнительно, что при сверхиндексации у жителей будет возможность платить. Мы наблюдаем снижение собираемости платежей за услуги ЖКХ, и рост тарифов никак не будет способствовать улучшению платежной дисциплины населения», – пояснил в беседе с «Новым Днем» представитель уральского энергетического комплекса на условиях сохранения инкогнито.

Добавим, что основания для увеличения предельного индекса, которые депутаты местных дум запрашивают у областных властей, должны быть согласованы Федеральной антимонопольной службой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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