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Четверг, 5 декабря 2024, 16:06 мск

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Пельмени, шурпа и бешбармак – каким будет новогодний стол горожан (ВИДЕО)

До Нового года остается меньше месяца – екатеринбуржцы начали планировать свой праздничный ужин. «Новый День» выяснил, что планируют поставить на стол жители уральской столицы 31 декабря.

Что поставить на стол в Новый год

В лидерах – традиционные салаты (оливье, сельдь под шубой, мимоза), курица в духовке и бутерброды с рыбой.

Однако некоторые горожане отходят от классики и планируют приготовить нетипичные для Нового года блюда: пельмени, шурпу и бешбармак.

Что еще будет на новогоднем столе уральцев – в нашем видео.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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Метки / Новый год

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