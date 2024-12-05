Пельмени, шурпа и бешбармак – каким будет новогодний стол горожан (ВИДЕО)

До Нового года остается меньше месяца – екатеринбуржцы начали планировать свой праздничный ужин. «Новый День» выяснил, что планируют поставить на стол жители уральской столицы 31 декабря.
Что поставить на стол в Новый год
В лидерах – традиционные салаты (оливье, сельдь под шубой, мимоза), курица в духовке и бутерброды с рыбой.
Однако некоторые горожане отходят от классики и планируют приготовить нетипичные для Нового года блюда: пельмени, шурпу и бешбармак.
Что еще будет на новогоднем столе уральцев – в нашем видео.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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