В будущем году бесплатно поступить в колледжи и техникумы смогут 26,5 тысячи уральцев

Колледжи и техникумы Свердловской области уже начали подготовку к приемной кампании 2025-2026 учебного года. Планируется, что поступить на программы среднего профессионального образования за счет бюджета в регионе смогут 26,5 тысячи молодых людей.

«Старт приемной кампании для поступления на программы среднего профессионального образования традиционно начинается с 1 марта – с момента размещения информации о приеме в новом учебном году на сайтах образовательных организаций. Основная волна подачи заявлений завершится в середине августа. При наличии свободных мест зачисление проводится до 1 декабря. Ежегодно мы формируем объем бюджетных мест в колледжах и техникумах Свердловской области с учетом экономической специфики региона и запроса предприятий на профессиональные кадры. И ежегодно объем подготовки по программам среднего профессионального образования в Свердловской области увеличивается», – сказала исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина.

Как сообщили в ДИПе, в 2025-2026 учебном году план приема на программы среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета составит 26 457 мест, преобладающая часть которых относится к техническим профессиям и специальностями. По этим направлениям планируют набрать свыше 19 тысяч студентов.

Приоритет при зачислении имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ветераны и участники боевых действий, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и их дети. Полный список категорий абитуриентов, имеющих преимущество при зачислении, содержится в федеральном законе об образовании.

Подать заявление на зачисление в образовательные учреждения Свердловской области по программам СПО абитуриенты могут лично при посещении колледжа или техникума, «Почтой России», а также на портале госуслуг. Для зачисления в колледжи и техникумы Свердловской области создана и работает информационная система priem.egov66.ru.

Отметим, подача заявления на «Госуслугах» дает ряд преимуществ: кроме того, что все документы можно предоставить в онлайн-форме, также в личном кабинете можно посмотреть рейтинг и даты вступительных экзаменов.

Как уже сообщал «Новый День», в 2023 году по инициативе Евгения Куйвашева в Свердловской области стартовала реформа среднего профессионального образования, направленная на обеспечение эффективной подготовки студентов колледжей и техникумов по наиболее востребованным специальностям. В рамках реализации проекта профильные министерства еще более плотно взаимодействуют и с учебными заведениями, и с крупнейшими предприятиями области. Руководители учебных заведений отмечают, что это позволяет исключить необходимость дополнительного, затратного по времени, обучения практическим навыкам выпускников после их трудоустройства на промышленных предприятиях.

«Сегодня в проект включились 18 техникумов и колледжей и уже 100 предприятий. Большинство из них оценивает этот инструмент как рабочий. Это позволит обеспечить удовлетворение кадровой потребности предприятий в количественном и в качественном аспекте», – отмечал ранее министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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