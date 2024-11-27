К губернаторской реформе профобразования присоединились еще 11 промышленных предприятий

В Свердловской области растет количество промышленных предприятий, техникумов и колледжей, которые включились в реформу профессионального образования, инициированную губернатором Евгением Куйвашевым.

26 ноября соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров были подписаны между министерством промышленности и науки, министерством образования и молодежной политики, учреждениями СПО и 11 промышленными предприятиями Среднего Урала. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», в 2023 году по инициативе Евгения Куйвашева стартовала реформа, направленная на обеспечение эффективной подготовки студентов колледжей и техникумов по наиболее востребованным специальностям. В рамках реализации проекта профильные министерства должны обеспечивать целевое обучение, распределять контрольные цифры приема, взаимодействовать с работодателями по поводу практической подготовки учащихся, готовить кадры и трудоустраивать выпускников.

В свою очередь руководители учебных заведений отмечают, что такое тесное взаимодействие позволит исключить необходимость дополнительного, затратного по времени, обучения практическим навыкам выпускников после их трудоустройства на промышленных предприятиях.

«Подписанные сегодня соглашения укрепляют связи профессиональных образовательных организаций Свердловской области с предприятиями реального сектора экономики. Сегодня в проект включились 18 техникумов и колледжей и уже 100 предприятий. Большинство из них оценивает этот инструмент как рабочий. Это позволит обеспечить удовлетворение кадровой потребности предприятий в количественном и в качественном аспекте», – сказал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Среди предприятий, подписавших соглашения с двумя министерствами, – «Уральские локомотивы» и «Группа СВЭЛ». Их партнерами станут Екатеринбургский техникум химического машиностроения и Уральский политехнический колледж ­– межрегиональный центр компетенций.

Синарский трубный завод, «РУСАЛ Уральский алюминиевый завод», Каменск-Уральский металлургический завод, «Гвура» и «Инжиниринг Строительство Обслуживание» заключили четырехсторонние соглашения. В качестве их ключевого партнера выступил Каменск-Уральский политехнический техникум. Соглашение о сотрудничестве с Баранчинским электромеханическим техникумом заключили Верхнетуринский машиностроительный завод, «Святогор» и Кушвинский завод прокатных валков.

«Мы со стороны системы образования будем готовить таких ребят, которые будут адресно приходить на предприятия Свердловской области и успешно работать», – сказала и.о. министра образования и молодежной политики Светлана Тренихина.

Меры, предпринятые губернатором Евгением Куйвашевым и правительством области, уже показали свою эффективность. В августе 2024 года замминистра промышленности Игорь Зеленкин заявил «Новому Дню», что ситуация меняется к лучшему. «У нас в промышленности еще год назад работало 400 тысяч человек, а сейчас у нас работает 425 тысяч. То есть за год-полтора мы увеличили численность на 25 тысяч человек, это очень много, и поверьте, это в основном именно рабочие специальности», – пояснил чиновник.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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