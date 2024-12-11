В этом году в Екатеринбурге зальют более 150 катков, большинство из которых традиционно разместятся во дворах, возле школ и спортивных объектов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

Уже работают катки в Veer Mall, ТЦ «Радуга парк» и Преображенском парке.

Самым первым открылся «Ледок» (ул. Космонавтов 108д). Покататься там можно по будням с 12 до 22 часов и выходным с 10 до 22 часов. Выход на лед для взрослых – от 199 рублей, для детей – от 149 рублей в зависимости от дня недели и времени посещения. Прокат коньков – 200 рублей/час. Для входа на каток нужно приобрести карту (50 рублей) – ей можно пользоваться весь сезон. Бесплатное безлимитное катание доступно для детей до 5 лет, пенсионеров и детей с ОВЗ.

Также 7 декабря заработал каток в «Радуга-парке». Он открыт для посетителей ежедневно с 10:30 до 21:00. Выход на лед для детей от 5 до 14 лет – 200-250 рублей, для взрослых – 250-300 рублей (цена также зависит от дня недели и времени посещения). Бесплатно покататься можно детям до 5 лет и пенсионерам. Прокат коньков – 300 рублей/час. В качестве залога попросят 2000 рублей или документ (паспорт, свидетельство о рождении, медицинский полис, водительские права, пенсионное удостоверение, военный билет или страховое свидетельство). Есть спецпредложения: «Ледовое комбо» (аренда коньков на 2 часа + выход на лед) за 630 рублей вместо 850 рублей и «ледяное спецпредложение» (аренда коньков на 3 часа + выход на лед) за 500 рублей вместо 1150 рублей. Последнее предложение действует только в будние дни с 11:00 до 16:00.

Несколько дней назад открыли каток и в Преображенском парке. Время работы: по будням с 12 до 23 часов, в выходные – с 10 до 23 часов. Стоимость выхода на лед – от 200 рублей. На пруду установили шатер с прокатом и раздевалкой – взять коньки можно за 250 рублей.

Как ранее писал «Новый День», главный каток города на площади 1905 года уже заливают водой – он готов на 80%. На открытии 21 декабря будет ледовое шоу Ильи Авербуха, встречи и мастер-классы с фигуристами и хоккеистами. Катание будет проходить сеансами по 1,5 часа. Между ними лед будут чистить машины «Умки». Также после новогодних каникул горожанам дадут возможность бесплатно прокатиться на главном катке: «На мой взгляд, удачно предложена система катания сеансами. В будние и непраздничные дни, когда мы выйдем с новогодних каникул, три утренних сеанса будут бесплатными, в остальное время – нужно будет заходить на специальный сайт, который создан командой парка Маяковского, и на нем будет возможность приобретения сеансов катания. Мы бы очень хотели, чтобы большинство горожан и посетителей катка пришли сюда уже с билетами и QR-кодами, чтобы не устраивать большие очереди», – отметил начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков. Площадка будет работать до 16 февраля следующего года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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