Во дворах Екатеринбурга откроют 21 ледовый городок

В каждом районе Екатеринбурга появятся ледовые городки. Получить заряд новогоднего настроения и сделать красивые фотографии можно будет на 21 площадке.

Железнодорожный район

В сквере на Пехотинцев, 11, украсят растущую живую елку гирляндами. А на аллее на проспекте Седова установят горку, лабиринт изо льда и фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Также ледовые городки будут работать возле школы № 221 в Шувакише и в Северке на улице Строителей, 41.

Верх-Исетский район

Как и в прошлые годы, большой новогодний городок откроется на ВИЗе на площади Субботников. Здесь появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, декоративная новогодняя ель, гирлянды в виде шатра, праздничная иллюминация от трех лазерных цветных проекторов, 4 металлических шара с гирляндами и фотозона.

Ленинский район

В парке Архипова горожан ждут елка, световые арт-объекты, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, три фигуры светящихся снеговиков, горки и фотозоны.

У культурного центра «Семь» поставят шатер из гирлянд, будут работать фотозона и каток.

Кировский район

Ледовый городок появится и у здания спортшколы «Виктория» на улице Высоцкого, 14. Здесь установят искусственную ель, фотозону с Дедом Морозом и Снегурочкой, светодиодные иллюминации, детскую игровую композицию, ледяное блюдо-ловушку и ледовый лабиринт.

На Фабричной, 25, украсят елку гирляндой и шарами.

Октябрьский район

По традиции, городок будет работать на площади Обороны. Там установят елку, ледовый лабиринт и фотозоны. Кроме того, городки будут в поселке Исток (Главная, 13/17), в Кольцово (Спутников, 7) и в районе Птицефабрики (Варшавская, 26). Везде – елки, ледяные фигуры и фотозоны.

Чкаловский район

На территории Чкаловского района появятся 6 новогодних городков.

Главный – в парке «Южный» на улице Академика Шварца. Там установят высокую искусственную ель с украшениями в виде гирлянд и светодиодных бус.

Новогодние площадки откроются также перед центром культуры «Горный Щит» (Ленина, 12а) в селе Горный Щит, возле ДК «Химмаш», в п. Рудный (Круговая, 28), в п. Полеводство (Трактаристов, 2) и в п. Шабровский (Ленина, 1б).

Орджоникидзевский район

Здесь главную районную елку установят рядом с центром культуры «Эльмаш», там же построят и городок: ледяную горку, лабиринт и чашу.

Академический район

Как и в прошлом году, новогодняя площадка будет работать в Преображенском парке. На акватории пруда уже открыли каток: стоимость выхода на лед – от 200 рублей.

Как ранее писал «Новый День», главную городскую елку поставят в этом году в Историческом сквере. Темой городка станет «Новогодняя сказка снеговиков». На площадке поставят 5 семиметровых снеговиков со светящимися шапками и шарфами. Еще четыре снеговика-музыканта будут стоять на светящихся ледяных подиумах. Сейчас идут работы по установке аттракционов, горок и 30-метровой искусственной ели. Ее украсят прозрачными шарами со светодиодными огнями внутри и золотистыми гирляндами.

На левом берегу Исети расположится большая горка со снеговиком-фигуристом на коньках, а на правом – средняя горка «Снежинка» с более чем стометровыми скатами. Для малышей в городке будет создан комплекс из трех детских горок, декорированный снежинками, а также ледяная чаша с яркой подсветкой. Украшать ледовый городок будут четыре светящиеся арки, а также стойки с пятиметровыми зонтиками-снежинками. Вдоль набережной с обеих сторон установят ледяные ограждения с художественной резьбой в виде снежинок, метелицы и морозных узоров. «В целях безопасности будет построена специальная стена изо льда. Она будет ограждать горки, чтобы те, кто катается с них, ни в коем случае (даже при желании) не смогли попасть в воду», – отметил инженер, руководитель строительства ледового городка Владимир Тракторенко.

Торжественное открытие главной городской елки в Историческом сквере запланировано на 27 декабря. Ледовый городок будет работать на Плотинке до 19 января следующего года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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