«Мы можем снег добыть самостоятельно»: как будут строить ледовый городок в бесснежном Екатеринбурге (ФОТО)

В Историческом сквере продолжается строительство ледового городка. Пока рабочие установили только аттракционы и горки. Но организаторы площадки обещают, что отсутствие снега в городе не помешает созданию ледяных скульптур.

«Технологии шагнули вперед. И мы можем этот снег добыть самостоятельно. Что касается льда, то на нашем карьере, где мы его заготавливаем, он уже имеет глубину замерзания около 16 см. Это дает нам основания, что в ближайшие пару дней он достигнет необходимых 18 см. И мы тогда начнем заготовку и доставку льда. Пока наш генеральный подрядчик не высказывает опасений в этом вопросе», – ответил на вопрос «Нового Дня» во время пресс-тура по главным новогодним площадкам начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков.

Как ранее писал «Новый День», в этом году темой ледового городка станет «Новогодняя сказка снеговиков». На площадке поставят 5 семиметровых снеговиков со светящимися шапками и шарфами. Еще четыре снеговика-музыканта будут стоять на светящихся ледяных подиумах.

Сейчас идут работы по установке 30-метровой искусственной ели. Ее украсят прозрачными шарами со светодиодными огнями внутри и золотистыми гирляндами.

На левом берегу Исети расположится большая горка со снеговиком-фигуристом на коньках, а на правом – средняя горка «Снежинка» с более чем стометровыми скатами. Для малышей в городке будет создан комплекс из трех детских горок, декорированный снежинками, а также ледяная чаша с яркой подсветкой.

Украшать ледовый городок будут четыре светящиеся арки, соединенные нитями гирлянд у на прогулочной площадке у плотины, а также стойки с пятиметровыми зонтиками-снежинками. Под зонтами раскинется двойной треугольный лабиринт.

Вдоль набережной с обеих сторон установят ледяные ограждения с художественной резьбой в виде снежинок, метелицы и морозных узоров. «В целях безопасности будет построена специальная стена изо льда. Она будет ограждать горки, чтобы те, кто катается с них, ни в коем случае (даже при желании) не смогли попасть в воду», – отметил инженер, руководитель строительства ледового городка Владимир Тракторенко.

По словам Маркова, в Историческом сквере пройдет и XXIII Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа-Азия», тоже посвященный теме снеговиков, в котором будут участвовать 7 команд.

Торжественное открытие главной городской елки в Историческом сквере запланировано на 27 декабря. Ледовый городок будет работать на Плотинке до 19 января следующего года. На разбор конструкций уйдет неделя.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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