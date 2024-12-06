Каток на площади 1905 года готов на 80%

Площадь 1905 года постепенно превращается в каток. Уже вчера пространство начали заливать водой. Официальное открытие запланировано на 21 декабря, площадка будет работать до 16 февраля следующего года.

«Каток готов на 80%. Буквально вчера погодные условия позволили нам начать заливку. Уже есть первый настовый слой. У нас осталось совсем немного времени до 21 числа, чтобы сформировать ледяной покров. Общая сумма содержания льда – 3-4 миллиона за весь сезон», – поделился директор парка Маяковского Павел Зубакин, команда которого занимается организацией катка.

Рабочие уже установили 160 живых елей, смотровую площадку, а также смонтировали и утеплили павильон проката. Перед его входом собираются поставить фуд-корт с двумя ларьками. Еще три павильона с едой и горячими напитками появятся прямо на катке – к ним можно будет подъехать на коньках.

По словам начальника управления культуры администрации города Екатеринбурга Ильи Маркова, одновременно на льду могут находиться до 500 человек. Катание будет проходить сеансами по 1,5 часа. Между ними лед будут чистить машины «Умки». Также после новогодних каникул горожанам дадут возможность бесплатно прокатиться на главном катке: «На мой взгляд, удачно предложена система катания сеансами. В будние и непраздничные дни, когда мы выйдем с новогодних каникул, три утренних сеанса будут бесплатными, в остальное время – нужно будет заходить на специальный сайт, который создан командой парка Маяковского, и на нем будет возможность приобретения сеансов катания. Мы бы очень хотели, чтобы большинство горожан и посетителей катка пришли сюда уже с билетами и QR-кодами, чтобы не устраивать большие очереди».

Кроме того, каток будет открыт и в саму новогоднюю ночь. Как поделился Павел Зубакин, запланированы трансляция обращения президента, интересная программа для детей и взрослых, диджей-сеты и живая музыка. На празднике будет приглашенный музыкант из Екатеринбурга, имя которого пока держат в секрете.

Ранее «Новый День» писал, что на открытии 21 декабря будет ледовое шоу Ильи Авербуха, встречи и мастер-классы с фигуристами и хоккеистами.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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