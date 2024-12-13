российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 декабря 2024, 16:26 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В «Домне» открылась большая новогодняя ярмарка (ФОТО)

Фото: ДИП Свердловской области

В креативном кластере «Домна» на улице Вайнера открылась большая новогодняя ярмарка.

Как сообщили в ДИПе, на ярмарке можно приобрести разнообразную продукцию уральских мастеров – подарки, сладости, керамику, украшения, елочные игрушки, декор, натуральную косметику, свечи ручной работы.

«В этом году было принято рекордное количество заявок – больше 200. Очень сложно было отобрать 46 участников. По традиции все это исключительно свердловские мастера, нам важно поддержать именно местных производителей. Добавлю также, что организация ярмарок отвечает и историческому назначению памятника архитектуры, в котором располагается кластер», – сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Ярмарка 13 декабря продлится до 20:00, а в выходные – 14 и 15 декабря – двери «Домны» для всех желающих будут открыты с 11:00 до 18:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Новый год

Как выбрать мандарины: советы Роспотребнадзора / Названы хедлайнеры новогодней ночи на катке на площади 1905 года / Три четверти свердловчан предпочли бы премию корпоративу / Во дворах Екатеринбурга откроют 21 ледовый городок / Петарды, гирлянды, праздничный стол: как уберечь питомца от стресса в новогодние праздники / На елки с катка на главной площади намотают 4 км гирлянд / Врачи составили антирейтинг самых опасных детских подарков / «Мы можем снег добыть самостоятельно»: как будут строить ледовый городок в бесснежном Екатеринбурге (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,