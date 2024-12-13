В «Домне» открылась большая новогодняя ярмарка (ФОТО)

В креативном кластере «Домна» на улице Вайнера открылась большая новогодняя ярмарка.

Как сообщили в ДИПе, на ярмарке можно приобрести разнообразную продукцию уральских мастеров – подарки, сладости, керамику, украшения, елочные игрушки, декор, натуральную косметику, свечи ручной работы.

«В этом году было принято рекордное количество заявок – больше 200. Очень сложно было отобрать 46 участников. По традиции все это исключительно свердловские мастера, нам важно поддержать именно местных производителей. Добавлю также, что организация ярмарок отвечает и историческому назначению памятника архитектуры, в котором располагается кластер», – сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Ярмарка 13 декабря продлится до 20:00, а в выходные – 14 и 15 декабря – двери «Домны» для всех желающих будут открыты с 11:00 до 18:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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